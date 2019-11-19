Son Dakika Haberleri: Çatalzeytin'e trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Çatalzeytin'e trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Çatalzeytin'e trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çatalzeytin'e trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Abana ilçesinden Çatalzeytin ilçesine seyir halindeki H.T. idaresindeki otomobil, Samancılar mevki'inde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tümseğe çarparak durabildi.


Yaralanan H.T. Çatalzeytin İlçe Hastanesinde ilk tedavisinden sonra Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - KASTAMONU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:50:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatalzeytin'e trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]