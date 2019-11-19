Çatalzeytin'e trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abana ilçesinden Çatalzeytin ilçesine seyir halindeki H.T. idaresindeki otomobil, Samancılar mevki'inde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tümseğe çarparak durabildi.
Yaralanan H.T. Çatalzeytin İlçe Hastanesinde ilk tedavisinden sonra Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - KASTAMONU
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