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Bozkurt'ta fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Bozkurt'ta fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

30.11.2021 20:09
Bozkurt'ta fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde fırtına nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde fırtına nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Bozkurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun rüzgar ve fırtınanın etkili olduğuna işaret edildi.

Hıfzıssıhha Kurulu??????? kararıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi adına eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların çok acil olmadığı sürece dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Çatalzeytin ilçesinde de fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.

Çatalzeytin, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozkurt'ta fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozkurt'ta fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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