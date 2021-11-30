Bozkurt'ta fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Hıfzıssıhha Kurulu??????? kararıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi adına eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların çok acil olmadığı sürece dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Bozkurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun rüzgar ve fırtınanın etkili olduğuna işaret edildi.

Suriyeli saldırgan yoldan geçen bir kadına yumruk attı, hiçbir şey yapmamış gibi yoluna devam etti