Bozkurt'ta fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde fırtına nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Bozkurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun rüzgar ve fırtınanın etkili olduğuna işaret edildi.
Hıfzıssıhha Kurulu??????? kararıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi adına eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların çok acil olmadığı sürece dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.
Çatalzeytin ilçesinde de fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.
Kaynak: AA
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