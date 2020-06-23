Çatalzeytin İtfaiyesi'ne Honda CR-V Hybrid öncülük edecek - Son Dakika

Çatalzeytin İtfaiyesi'ne Honda CR-V Hybrid öncülük edecek

Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araçları filosuna i-MMD teknolojisine sahip ve çevreye duyarlı Honda CR-V Hybrid katıldı.

Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araçları filosuna i-MMD teknolojisine sahip ve çevreye duyarlı Honda CR-V Hybrid katıldı.

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Honda açıklamasına göre, "tüm zamanların en güvenli SUV"u olma özelliğini taşıyan Honda CR-V modelinin yakıt verimliliği ve sürüş performansı sunan i-MMD teknolojisinin kullanıldığı hybrid versiyonu, Honda Plaza Toros tarafından Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi.

Bölgenin arazi şartlarında kullanıma uygun olan Honda CR-V Hybrid modeli, elektrik motoru devredeyken benzinli motorun elektrik üretmesini sağlayan i-MMD teknolojisi sayesinde yakıt ve elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmayı sağlıyor. Böylece Honda CR-V Hybrid, yakıt tasarrufunun yanı sıra çevrenin korunmasına da yardımcı oluyor.

Honda CR-V Hybrid, anlık enerji tüketimini takip ediyor

Honda'nın CR-V Hybrid modellerinde elektrikli sürüş, hybrid sürüş ve benzinli sürüş olmak üzere 3 farklı sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapılmasını sağlayan i-MMD teknolojisi, sürücünün sürüş modları arasında geçiş yapma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

Honda CR-V Hybrid, özgün bir dijital gösterge ekranına da sahip. Bu ekran, o anki sürüş modunu gösterirken, aynı zamanda sürücünün aracı harekete geçirme noktasında hangi güç kaynağının nasıl davrandığını anlamasını da sağlıyor. Sistem lityum-iyon bataryanın şarj durumunu veya grafikler halinde sistemin enerji tüketimini gösteriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatalzeytin İtfaiyesi'ne Honda CR-V Hybrid öncülük edecek - Son Dakika

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