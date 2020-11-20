Çatan, "Yeni kısıtlamada esnafa sahip çıkılmalı" - Son Dakika

Çatan, "Yeni kısıtlamada esnafa sahip çıkılmalı"

20.11.2020 16:37
Çatan,

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yeni Kahta Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni saat düzenlemelerini ve sektörel kısıtlamaları değerlendirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yeni Kahta Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni saat düzenlemelerini ve sektörel kısıtlamaları değerlendirdi.

Esnafın vergi ve kredi borçlarının ertelenmesi talebinde bulunan Yeni Kahta Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan, hafta sonu kapanacak olan bazı esnafın bu ikinci dalgayı atlatabilmesi için ciddi bir desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Başkan Mehmet Çatan, "Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni saat düzenlemeleri ve bazı sektörel kısıtlamalarda zor durumdaki esnaflarımıza yeni destek paketleri ile destek verilmeli. Yeni pandemi kısıtlamaları sonrasında kepenk kapatacak, paket servisine geçecek olan bazı esnaflarımızın yaşayacağı sıkıntılar için derhal önlem alınması lazım. Ayrıca bu tür esnaflarımıza ve özellikle yanlarında çalışan personellerine sahip çıkılacak yeni çalışmalara ihtiyaç var. Zaten kısıtlamaların başladığı günden beri bazı esnaflarımızın durumu içler acısı. Dolayısıyla küçük esnaf için destek paketlerinin biran önce devreye sokulması lazım. Esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında durduk. Mart ayından bu yana halkımızın sağlığı için yapılan tüm düzenlemelere harfiyen uyduk. Sağlık için alınan tüm tedbirleri destekliyoruz ancak salgının yayılmasını önlemek için faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet kafe işletmecileri başta olmak üzere, örgün eğitime yeniden ara verilmesiyle işine ara veren servis araçları, okul kantinleri ve hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe gibi işletmelere nakdi destek şart. Bu işletmeler zaten Mart ayından bu yana çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Kısıtlamalar nedeniyle çalışmayan esnafımız, bırakın ev geçindirmeyi, iş yeri kirasını ve faturalarını bile ödeyemez. Bu dönemde esnafımız ya kepenk kapatacak ya da nakdi desteklerle bir şekilde ayakta kalacak. Esnafın kira, elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyebilmesi için aylık nakdi yardım yapılmalı. Esnaf ve sanatkarlar kapalı oldukları bu dönemde SSK, Bağ-Kur ve vergi ödemelerinden muaf tutulmalı. Ayrıca geçmiş dönem borçları için yapılandırmaya başvuran esnafın tüm borçları faizsiz olarak en az 1 yıl süreyle dondurulmalı. Unutulmamalıdır ki, yerel esnaf, alınan yeni tedbirlerle birlikte, varlığını sürdürebilmek için destek bekliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Çatan, Yeni kısıtlamada esnafa sahip çıkılmalı

Kooperatif, Kredi, Kahta, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çatan, 'Yeni kısıtlamada esnafa sahip çıkılmalı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti İstanbul'da bir görüntü kirliliği daha ortadan kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları havadan inceledi İBB'den toplu ulaşımda "kısıtlama" düzenlemesi: Raylı sistemler yasaklı saatlerde 15 dakika aralıkla sefer yapacak Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri
Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi         
16:20
Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir         
15:57
Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok         
15:51
Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı         
15:43
ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti         
15:32
"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu         
15:14
Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu         
14:56
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok         
13:07
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum         
12:11
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı         
10:13
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 16:48:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatan, "Yeni kısıtlamada esnafa sahip çıkılmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei