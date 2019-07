Catering sektöründe ucuz fiyat açmazı var

Merdiven altı işletmelerin uyguladığı ucuz fiyat politikası sonucu baş gösteren karsızlık sebebiyle catering sektöründeki köklü firmalar işletmelerinde yeni yatırım yapamaz hale geldi.

Merdiven altı işletmelerin uyguladığı ucuz fiyat politikası sonucu baş gösteren karsızlık sebebiyle catering sektöründeki köklü firmalar işletmelerinde yeni yatırım yapamaz hale geldi. İstihdamı da daraltan karsızlık sektöre büyük darbe vururken, rekabetin ucuz fiyatla değil kalite olması gerektiğin dikkat çekiliyor.



Sektörde baş gösteren karsızlığın yol açtığı sıkıntılar hakkında açıklama yapan Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, mevcut fiyat politikalarının Catering sektörü açısından olduğu gibi tüm sektörler açısından olumsuzluklara yol açtığına dikkat çekti. Coşkun Dönmez, mevcut fiyatlarla sektörün yaşamasının imkansız olduğunu söyledi. Merdiven altı işletmelerin ucuz fiyat vererek toplum sağlığı ile oynadığını ifade eden Coşkun Dönmez, "Birçoğu gıda kodeksine uygun olmayan mekanlarda, hijyen kurallarından uzak denetimsiz bir şekilde üretim yapıyorlar. Rekabeti de fiyat ile yaptıkları için hiçbir zaman sektöre hak ettiği yatırımları yapmıyorlar. Günün ekonomik ve siyasal şartlarından hızlı etkilendikleri için de, sektörümüzü hak ettiği gibi temsil edemiyorlar. Bu sonuçlar genellediği için, örneğin finans sektörü catering sektörünü uzun zamandır riskli sektörler arasında görüyor. Dolayısıyla işine yatırım yapmak isteyen meslektaşlarımız, hiç hak etmedikleri uygulamalar ile karşı karşıya kalıyorlar. Bu durumdan Devletin de ciddi kayıpları var" dedi.



Catering sektöründe geçmişte 350 gram ile dana haşlama verildiğini, 200 gramdan tas kebabı yapıldığını, üstelik de bu yemeklerin haftada iki ya da üç kere verildiğini hatırlatan BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, bugün ise tas kebabı ya da haşlama verilirken 100 gr'ların konuşulduğunu söyledi. Eskiden firmaların çalışanları için kaliteli ve protein değeri yüksek yemek talep ettiklerine vurgu yapan Coşkun Dönmez, "Piyasada oluşan düşük fiyat politikalarının sonucunda satın alan firmalar ucuz maliyetten dolayı karbonhidrata dayalı menüler talep ediyor. Çalışanlar bu durumdan mutsuz, çünkü zaten evinde de et yiyemiyor, karbonhidratla besleniyor. Sektörümüzde 7-8 TL'ye yemek alınıp satılıyor. Lokantalarda ise 7-8 TL'ye bir kase çorba verilmiyor. Geçmişte bir kişinin yemek fiyatıyla 1 kilo et alınabiliyordu. Sektörümüzde bugün en iyi fiyat 10 TL. Ortalama kemiksiz etin kilosu ise 60-70 TL. Bugün bir kişinin yemek fiyatıyla 150 gram dahi et alamıyorsunuz. Yemekler sadece etle mi pişmiyor. Sebze var, doğalgaz var. İşçilik giderleri var. Yatırım maliyeti var. Ucuz fiyat politikası ve yeni türeyen komisyoncu şirketler sektörü büyük bir sıkıntıya düşürdüler" dedi.



Bu meselenin halli için devletin denetimlerini sıklaştırması gerektiğini, bunun yanı sıra sektörden hizmet alan firmaların merdiven altı işletmelerden alışveriş yapmaması gerektiğine vurgu yapan Coşkun Dönmez, aksi halde sektörde doğru iş yapan firmaların bu işten çekilmek zorunda kalacağını söyledi. İşini gerektiği gibi yapan catering firmalarının bir süredir yeni yatırım yapamaz hale geldiğini, kalifiye eleman çalıştırmakta zorlandığını vurgulayan Dönmez, "Ne yazık ki gidişat iyi değil. 'ucuz etin yahnisi yavan olur' diye bir atasözümüz var. Böyle giderse mevcut fiyatlar yüzünden yemeklerde hiç et kullanılamaz hale gelecek. Daha ileri ise kalitesizlik yüzünden insan sağlığı tehdit altına girecek" diye konuştu.



Dönmez BUYSAD olarak sektördeki firmalar ile bir araya gelerek rekabetin fiyat değil kalitede yapılması yönünde çalışma başlatacaklarını da sözlerine ekledi. - BURSA







Haber Yayın Tarihi:

