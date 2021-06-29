ÇATES'in kimyasalları denize döktüğü iddiası - Son Dakika

ÇATES'in kimyasalları denize döktüğü iddiası

Denize balık tutmaya giden genç dehşet anlarını görüntüledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Santrali'nin Karadeniz'e akıttığı iddia edilen kimyasal atıklar vatandaşların tepkisini çekti.

Gece saatlerinde santralden denize verilen kimyasal atıklar sebebiyle deniz üzerinde müsilaja benzer tabaka oluştu. Vatandaşların büyük tepkisini çeken olay üzerine ÇATES'in denize verdiği kimyasallar an ve an kaydedildi. Serhat Ak isimli genç o anları video kayıt altına alarak, "Biz buraya balık tutmaya geldik. 3-5 balık tutacaktık ama şu hale bakın. Bir şey yolluyorlar buraya ama ne yolluyorlar? Biz buranın çocuğuyuz. Bunlar kimin gözünü boyamaya çalışıyor anlamadık. Sabah geldim ben buraya böyle bir şey yoktu. Şimdi bakıyoruz bir şey yolluyorlar ama biz de anlamadık. Balık tutmaya geldik. Burada balık yaşamaz. Şu hale bakın" diye konuştu.

"Burada balık yaşamaz" diye tepki gösterdi

ÇATES tarafından kimyasalların denize verildiği anları kaydeden Serhat Ak isimli vatandaş sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, "Biz buraya balık tutmaya geldik. 3-5 balık tutacaktık ama şu hale bakın. Bir şey yolluyorlar buraya ama ne yolluyorlar? Biz buranın çocuğuyuz. Bunlar kimin gözünü boyamaya çalışıyor anlamadık. Sabah geldim ben buraya böyle bir şey yoktu. Şimdi bakıyoruz bir şey yolluyorlar ama biz de anlamadık. Balık tutmaya geldik. Burada balık yaşamaz. Şu hale bakın. ÇATES buraya bir şey yolluyor ama kimin gözünü boyuyorlar anlamadım. Şuranın haline bir bakın. Yazıktır. Milletin gözünü boyuyorlar burada. Biz buranın genciyiz. Sabah akşam buradayız. İnsanlarla alay mı ediyor bunlar? Su hep mikrop. Yazıktır günahtır be" diye ifade etti.

Deniz üzerinde sık sık müsilaj benzeri köpük örtüsü gördüğüne dikkat çeken Serhat Ak, "Geçen gün denizin bu haline anlam verememiştim. Türkiye'nin gündeminde ki musilaj zannetmiştim. Balık aşkı sağolsun. Gece gece geldik. Sebebinin ne olduğunu gördük. Sebep olan ÇATES'e de izin verene de yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan iddiaların odağındaki ÇATES'ten konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.