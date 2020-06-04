ÇATES, yeniden faaliyete giriyor - Son Dakika

ÇATES, yeniden faaliyete giriyor

Zonguldak'ta geçen 1 Ocak itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından üretimi durdurulan ÇATES A.Ş.; eksik yatırımların tamamlanmasının ardından yeniden bugün yeniden faaliyete girecek.

ÇATES, yeniden faaliyete giriyor, System.String[]

Zonguldak'ta geçen 1 Ocak itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından üretimi durdurulan ÇATES A.Ş.; eksik yatırımların tamamlanmasının ardından yeniden bugün yeniden faaliyete girecek.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre yatırımlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gereken bazı termik santrallerin 1 Ocak itibariyle üretimlerinin durdurulması kararını açıklamıştı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yapılan yasal düzenlemelerle 2013 yılından itibaren; termik santral tesislerimize; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 8. Maddesi'ne göre; gerekli çevresel yatırımları yapmaları ve izinlerini almaları için 31 Aralık 2019 tarihine kadar süre tanınmıştı. Her bir tesisin bu süre zarfında; filtre ve baca gazı arıtma gibi çevresel yatırımları tamamlaması gerekiyordu. Tüm bu yatırımların takip edilmesi için; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bakanlığımız tarafından müşterek bir komisyon kuruldu. Elektrik üretim tesisleri iş termin planlarını komisyonumuza sundular; ancak bu tesislerin bir kısmının iş termin planlarında belirtilen çevre yatırımlarını tamamlamadığını tespit ettik" ifadelerine yer vermişti.


Yatırım çalışmalarının ÇATES'in geçici faaliyet belgesi onaylandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından santraldeki mühürler söküldü. Hava emisyon, atıksu deşarjı, derin deniz deşarjı konusunda bakanlıktan izinleri alınan ÇATES'in bugün itibariyle faaliyete başlayacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 02:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ÇATES, yeniden faaliyete giriyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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