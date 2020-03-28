Catherine Zeta Jones'tan karantinada dans gösterisi

Geçtiğimiz aylarda eşi Michael Douglas ve iki çocuğuyla İstanbul'u da kapsayan bir tuna çıkan Catherine Zeta Jones şimdi ise günlerini evinde geçiriyor. Coronavirüs salgınından etkilenen ve evinde kalan 50 yaşındaki Zeta Jones, zaman zaman sosyal medyadan hayranlarına sürpriz yapıyor.



Dansa ilgisi bilinen ve kendisine yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar getiren Chicago adlı filmde bu konudaki yeteneklerini sergileyen Zeta Jones, Instagram sayfasından da kısa bir gösteri paylaştı. Catherine Zeta Jones "Ben Shakira'yım, kalçalar yalan söylemez" mesajıyla bu videoyu paylaştı. Catherine Zeta Jones'a hayranlarından çok sayıda yorum ve beğeni geldi.