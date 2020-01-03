Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi - Son Dakika

Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi

6 saat önce

Aktör Michael Douglas, eşi oyuncu Catherine Zeta-Jones ve çocuklarıyla tatil için İstanbul'a geldi.

Aktör Michael Douglas, eşi oyuncu Catherine Zeta-Jones ve çocuklarıyla tatil için İstanbul'a geldi.

THY'e ait tarifeli uçakla Tanzanya'nın Darüsselam kentinden İstanbul Havalimanı'na ulaşan ünlü çiftin yanlarında çocukları Dylan (19) ve Carys (16) de yer aldı.

Pasaport işlemlerinin ardından korumalar eşliğinde bagaj bölümüne geçen Douglas, Zeta-Jones ile çocukları burada bir süre bekledi.

Çocuklarını bagajı teslim alması için burada bırakan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

Bazı yolcu ile çalışanların Douglas ile Zeta-Jones'un fotoğraflarını çektiği ve ilgi gösterdiği görüldü.

Douglas ile Zeta-Jones, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:54 Kaynak: AA
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