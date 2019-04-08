Çatı Aralığında Doğan Kedi Yavrularını İtfaiye Kurtardı
22 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin çatı aralığında doğum yaptıktan sonra mahsur kalan anne kedi ve yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde bir iş yerinin çatı aralığında doğum yaptıktan sonra mahsur kalan anne kedi ve yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Turgutlu'nun Turan Mahallesi'nde Zeki Gider'e ait iş yerinin çatı aralığında doğum yapan ve yavrularıyla mahsur kalan kediyi fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri merdiven ile çıktıkları binada, mahsur kalan anne kedi ve yavrularını kurtardı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:02 Kaynak: İHA
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