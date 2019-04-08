Çatı Aralığında Kalan Kedileri İtfaiye Kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin çatı aralığında doğan yavru kediler ile anne kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin çatı aralığında doğan yavru kediler ile anne kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Turan Mahallesi'nde manav işleten Zeki Gider, iş yerinin çatı aralığından kedi sesi gelmesi üzerine kendi imkanlarıyla çatıya çıkarak sesin geldiği yeri kontrol etti.



Çatı aralığına sıkışmış yavru kediler ile anne kediyi gören Gider, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iş yerinin batar katından merdiven ile çıktıkları iş yerinde anne kedi ve yavrularını kurtardı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Braga-Benfica U19 Maçına Damga Vuran Ölüm Haberi! Hakem Maçı Erken Bitirdi

İğrenç Olay Kamerada! Üzerindeki Kürkü Çaldıkları Cansız Mankeni Taciz Ettiler

Türk Telekom 8 Bin Lira Maaşla Çalışacak Eleman Arıyor

Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi