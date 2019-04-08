Son Dakika Haberleri: Çatı Aralığında Kalan Kedileri İtfaiye Kurtardı

Çatı Aralığında Kalan Kedileri İtfaiye Kurtardı

16 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin çatı aralığında doğan yavru kediler ile anne kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çatı Aralığında Kalan Kedileri İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin çatı aralığında doğan yavru kediler ile anne kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Turan Mahallesi'nde manav işleten Zeki Gider, iş yerinin çatı aralığından kedi sesi gelmesi üzerine kendi imkanlarıyla çatıya çıkarak sesin geldiği yeri kontrol etti.

Çatı aralığına sıkışmış yavru kediler ile anne kediyi gören Gider, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iş yerinin batar katından merdiven ile çıktıkları iş yerinde anne kedi ve yavrularını kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:06 Kaynak: AA

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