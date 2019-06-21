Çatı arasında mahsur kalan yavru baykuşlar kurtarıldı
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Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir binanın çatı katında mahsur kalan 3 baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:39 Kaynak: İHA
'nun Çamaş
ilçesinde bir binanın çatı katında mahsur kalan 3 baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çamaş'ın Danışman
Mahallesi Kıran Küme Evlerinde bir binanın çatı arasında mahsur kalan 3 baykuş yavrusunu gören vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye
ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 3 baykuş yavrusu Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde bir süre rehabilitasyon görecek olan yavru baykuşlar daha sonra doğaya salınacak. - ORDU
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