Son Dakika Haberleri: Çatı arasında mahsur kalan yavru baykuşlar kurtarıldı
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Çatı arasında mahsur kalan yavru baykuşlar kurtarıldı

50 dakika önce

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir binanın çatı katında mahsur kalan 3 baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çatı arasında mahsur kalan yavru baykuşlar kurtarıldı, System.String[]
Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir binanın çatı katında mahsur kalan 3 baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çamaş'ın Danışman Mahallesi Kıran Küme Evlerinde bir binanın çatı arasında mahsur kalan 3 baykuş yavrusunu gören vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 3 baykuş yavrusu Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde bir süre rehabilitasyon görecek olan yavru baykuşlar daha sonra doğaya salınacak. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:39 Kaynak: İHA
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