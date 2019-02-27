Son Dakika Haberleri: Çatı Arasında Sakladığı Uyuşturucu ile Yakalandı

Çatı Arasında Sakladığı Uyuşturucu ile Yakalandı

1 saat önce

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çatı arasına sakladığı uyuşturucu ile suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Çatı Arasında Sakladığı Uyuşturucu ile Yakalandı, System.String[]
Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çatı arasına sakladığı uyuşturucu ile suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Olay, Kırıkkale'de Selim Özer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen uyuşturucu madde satıldığı ikamete operasyon düzenlendi. Narkotik polisi evde yaptığı aramada sonrasında çatı arasına zulalanmış bir şekilde bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. Evde suçüstü yakalanan B.M., sokak başında gözcülük yapan diğer 3 kişi ile birlikte gözaltına alınarak Narkotik Şubeye getirildi. Burada yapılan soruşturma sonrasında Kırıkkale Adliyesine sevk edilen B.M., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Narkotik, Kırıkkale, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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