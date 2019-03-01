Son Dakika Haberleri: Çatı Boşluğuna Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Çatı Boşluğuna Sıkışan Kedi Kurtarıldı

1 saat önce

ELAZIĞ'da apartmanın çatı boşluğuna sıkışan kedi, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Çatı Boşluğuna Sıkışan Kedi Kurtarıldı, System.String[]
ELAZIĞ'da apartmanın çatı boşluğuna sıkışan kedi, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Elazığ merkez Sanayi mahallesinde bir apartmanın çatı boşluğunda kedinin sıkıştığını fark eden mahalle sakinleri kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan mahalleli olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, merdiven yardımıyla kediyi sıkıştığı yerden kurtararak yaşam alanına bıraktı.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:36 Kaynak: DHA

Elazığ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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