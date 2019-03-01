Çatı Boşluğuna Sıkışan Kedi Kurtarıldı
1 saat önce
ELAZIĞ'da apartmanın çatı boşluğuna sıkışan kedi, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.
ELAZIĞ'da apartmanın çatı boşluğuna sıkışan kedi, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.
Elazığ merkez Sanayi mahallesinde bir apartmanın çatı boşluğunda kedinin sıkıştığını fark eden mahalle sakinleri kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan mahalleli olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, merdiven yardımıyla kediyi sıkıştığı yerden kurtararak yaşam alanına bıraktı.
- Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:36 Kaynak: DHA
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