Çatı Böyle Uçtu: Saniyelerle Kurtuldu
24 dakika önce
Antalya'da şiddetli rüzgar nedeniyle yola uçan tonlarca ağırlığındaki demir çatının düşüşü güvenlik kameralarına yansıdı.
Antalya
'da şiddetli rüzgar nedeniyle yola uçan tonlarca ağırlığındaki demir çatının düşüşü güvenlik kameralarına yansıdı. Olay anında kaldırımda yürüyen bir vatandaşın, ölümden saniyeyle kurtulduğu görüldü.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba
günü saat 16.30 sıralarında Muratpaşa
ilçesi Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan kamuya ait banka ile bir iş yerinin yaklaşık 4 ton ağırlığındaki demir çatısı şiddetli rüzgar sebebiyle yerinden koparak yola uçtu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, görgü tanığı vatandaşlar, çatının uçuş anını gördüklerini ve 10 santimle ölümden kıl payı kurtulduğunu ifade etti.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:56 Kaynak: İHA
Irak Uyruklu Genç Kadın, Evinde Ölü Bulundu, Arkadaşları Sinir Krizi Geçirdi
Kayınbiraderin, Ablasıyla Boşanmak Üzere Olan Eniştesini Öldürdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
Trump'tan Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha: Büyük Bir İyilik Yaptık
Son Dakika! Afrin Şehir Merkezinde Patlama: 4 Ölü, 11 Yaralı