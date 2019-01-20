Son Dakika Haberleri: Çatı Böyle Uçtu: Saniyelerle Kurtuldu

Çatı Böyle Uçtu: Saniyelerle Kurtuldu

24 dakika önce

Antalya'da şiddetli rüzgar nedeniyle yola uçan tonlarca ağırlığındaki demir çatının düşüşü güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da şiddetli rüzgar nedeniyle yola uçan tonlarca ağırlığındaki demir çatının düşüşü güvenlik kameralarına yansıdı. Olay anında kaldırımda yürüyen bir vatandaşın, ölümden saniyeyle kurtulduğu görüldü.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan kamuya ait banka ile bir iş yerinin yaklaşık 4 ton ağırlığındaki demir çatısı şiddetli rüzgar sebebiyle yerinden koparak yola uçtu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, görgü tanığı vatandaşlar, çatının uçuş anını gördüklerini ve 10 santimle ölümden kıl payı kurtulduğunu ifade etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:56 Kaynak: İHA

Antalya, Güncel
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