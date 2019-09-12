Son Dakika Haberleri: Çatı da Klip
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Çatı da Klip

1 saat önce

Dokuz başarlı kadından oluşan ve Türkiye'nin ilk kadın orkestrası olma özelliğini taşıyan İstanbul Girls Orchestra,''Hünkar'' isimli yeni şarkılarını kliplendirdi.

Çatı da Klip, System.String[]

Unkapanı plakçılar çarşısının çatısında gerçekleştirilen klipoldukça renkli görüntüleresahne olurken ,çekimler 24 saat'te tamamlandı.Yapımcılığını Filiz Naz'ın üstlendiği projenin detaylarını anlatan grubun solisti Seda Yüksel ;çok güzel bir şarkı hazırladık.umarım dinleyenlerde bizimle aynı fikirde olacak.aynı zamandamüzikal anlamda Türkiye de bir ilk olmak gurur verici.Ekip arkadaşlarımla birlikte kadınların neler başarabileceğini bu anlamda da göstermek istedik.Hepimiz alanında başarılı isimleriz yaptığımız ve yapacağımız işlerle de bunu göstermek istiyoruz dedi.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:10 Kaynak: Bültenler
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