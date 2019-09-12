Çatı da Klip

Unkapanı plakçılar çarşısının çatısında gerçekleştirilen klipoldukça renkli görüntüleresahne olurken ,çekimler 24 saat'te tamamlandı.Yapımcılığını Filiz Naz'ın üstlendiği projenin detaylarını anlatan grubun solisti Seda Yüksel ;çok güzel bir şarkı hazırladık.umarım dinleyenlerde bizimle aynı fikirde olacak.aynı zamandamüzikal anlamda Türkiye de bir ilk olmak gurur verici.Ekip arkadaşlarımla birlikte kadınların neler başarabileceğini bu anlamda da göstermek istedik.Hepimiz alanında başarılı isimleriz yaptığımız ve yapacağımız işlerle de bunu göstermek istiyoruz dedi.