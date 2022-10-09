Çatı faresi yakalandı - Son Dakika
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Çatı faresi yakalandı

09.10.2022 13:50
Çatı faresi yakalandı

Malatya'da çatılarından girdiği işyerlerinden onlarca elektrikli eşya çalan şahıs, izlenen 290 saatlik kamera görüntüleri sonrası yakalandı.

Malatya'da çatılarından girdiği işyerlerinden onlarca elektrikli eşya çalan şahıs, izlenen 290 saatlik kamera görüntüleri sonrası yakalandı.

Malatya kent merkezinde farklı tarihlerde çatılarından girdiği çok sayıda işyerinden elektrikli eşyalar çalan E.B., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 290 saatlik kamera görüntülerinin izlenmesinin ardından yakayı ele veren E.B.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatı faresi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatı faresi yakalandı - Son Dakika
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