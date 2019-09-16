Son Dakika Haberleri: Çatı kadında tenekede tavuk pişirirken yangın çıktı
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Çatı kadında tenekede tavuk pişirirken yangın çıktı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında tenekede tavuk pişirerken, alevlerin tahtalara sıçraması sonucu yangın çıktı.

Çatı kadında tenekede tavuk pişirirken yangın çıktı, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında tenekede tavuk pişirerken, alevlerin tahtalara sıçraması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, maddi hasar oluştu.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Ev sahipleri tenekede tavuk yapmak için hazırlık yaptı. Tenekenin içine tavuk koyulduktan sonra, etrafı odunla sarılıp ateşe verildi. Ancak alevler, çatıdaki tahtalara sıçrayınca yangın çıktı. Çatının tamamını saran yangın, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Çatı katında büyük hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:00 Kaynak: DHA
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