Çatı katı alev alev yandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, akşam saatlerinde Arifiye Cumhuriyet Mahallesi Elmas Sokak'taki F.A.'ya ait evin çatı katında çıktı. F.A.'ya ait evin çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede çatıyı tamamen kapladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Sapanca, Adapazarı ve Akyazı'dan itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılmaz hale geldi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.