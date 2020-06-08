Çatı katı aşıkları buluştu! - Son Dakika

Çatı katı aşıkları buluştu!

Kanal D'nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizisi "Çatı Katı Aşk"ın oyuncuları fotoğraf çekiminde bir araya geldi.

Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz, başrollerini paylaştıkları Çatı Katı Aşk için birlikte objektif karşısına geçti. Neşeli geçen çekimlerde tüm oyuncular, enerjileri ile birbirini tamamladı. Uyumları ile dikkat çeken oyuncular, yaz ekranına damga vuracaklarının sinyalini şimdiden verdi. Sıcacık hikayesiyle Yeşilçam filmi tadındaki romantik komedinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Treadmanını Barkın Şenüren'in yazdığı, senaryosu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı'ya ait Çatı Katı Aşk, yakında Kanal D'de…

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: Bültenler

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi

Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi