"Çatı Katı Aşk"a taze kan! Selin Şekerci kadroya katıldı...

Şekerci "Şirin" oldu!

Yer aldığı projelerle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu, diziye 14'üncü bölümde dahil olacak ve Şirin karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Oyuncunun rolü ise şimdiden merak konusu oldu.

Yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği Çatı Katı Aşk, yeni bölümleri ile her Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...