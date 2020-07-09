"Çatı Katı Aşk"  bu akşam başlıyor

ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ



Nilay Deniz, yaz sezonunun en iddialı projesi "Çatı Katı Aşk" ile ekrana döndü. Genç oyuncu, yaşadığı mutluluğu BeStyle dergisinin temmuz sayısına verdiği röportajda anlattı. Dizinin senaryosunu ilk okuduğunda çok heyecanlandığını belirten Nilay Deniz, ekip arkadaşlarıyla da çok iyi anlaştığını söyledi



YEŞİLÇAM TADINDA



Nilay Deniz'in başrolü Furkan Andıç, Ezgi Şenler ve Yiğit Kirazcı'yla paylaştığı "Çatı Katı Aşk"ın ilk bölümü, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek. Yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu dizi, Yeşilçam filmi tadında sıcak bir hikayeyi seyirciyle buluşturacak.