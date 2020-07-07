Çatı Katı Aşk için geri sayım başladı... - Son Dakika

Çatı Katı Aşk için geri sayım başladı...

09 Temmuz Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak olan dizinin başrol oyuncuları Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz yeni dizileri Çatı Katı Aşk'ı anlattı.

09 Temmuz Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak olan dizinin başrol oyuncuları Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz yeni dizileri Çatı Katı Aşk'ı anlattı.

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Furkan Andıç;

Çatı Katı Aşk'da hikaye olarak tek bir ikiliyi izlemiyoruz. Aksine kalabalık sahneler ve özgün karakterlerin aynı çatı altında nasıl birlikte yaşamaya çalıştıklarını göreceğiz. Bunun da ortaya çok tatlı bir mizah koyacağına inanıyorum. Aile komedisi her sene ekranlarda görebildiğimiz bir proje tipi değil aslında. Bu yüzden kaçırmayın derim : )

Ezgi Şenler;

Çatı Katı Aşk'da beni en çok çeken aile hikayesi olması. Özlediğimiz mahalle kültürü var. Yeşilçam tadında. Güzel aşk hikayeleri de olacak.

Nilay Deniz;

Yeşilçam tadında sıcak bir mahalle ve aile hikayesi Çatı Katı Aşk... Bu aileye iki genç yalanlarıyla birlikte katılıyor. Komedisi ile dramı orantılı, tadında bir iş.

Yiğit Kirazcı;

Çatı Katı Aşk Yeşilçam tadında bir dizi... Sıcacık bir dizi olacak. Yayın tarihimiz 09 Temmuz ve herkes çok heyecanlı. İnsanlar birbirleri ile çok iyi anlaştılar. Tüm ekip çok heyecanlıyız. Bu heyecanımızı da herkesle paylaşmak istiyoruz.

Çatı Katı Aşk ilk bölümüyle 09 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D'de...

Yiğit Kirazcı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:07 

Son Dakika Magazin Çatı Katı Aşk için geri sayım başladı... - Son Dakika Magazin
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