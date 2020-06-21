Çatı katı bir anda alevlere teslim oldu - Son Dakika

Çatı katı bir anda alevlere teslim oldu

Çatıda çıkan yangın söndürülürken, maddi hasarla atlatıldı

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, maddi hasarla atlatıldı. Öte yandan, apartman sakinlerinin durumu sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle 5018 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ömer Kocaman'ın oturduğu 3 katlı apartmanın çatı katında alevler yükselmeye başladı. Apartmanda bulunan vatandaşlar dumanı fark edince polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen 6 itfaiye aracı ile 17 personel yangını söndürmek için çalışma gerçekleştirdi. Apartman sakinleri ise korku dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Apartmanda bulunan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından sağlık durumları kontrol edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından yangının neden kaynaklandığı araştırması devam ettiği bildirildi.