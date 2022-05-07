Çatı katı çıkış boşluğunda asılı bulundu - Son Dakika

Samsun'da bir kişi evinin 3. katındaki çatı çıkış boşluğunda asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde akşam saat 22.00 sıralarında ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin O. (60) yakınları tarafından evinin 3. katındaki çatı çıkış boşluğunda asılı halde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Hüseyin O.'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN