Çatı katı çıkış boşluğunda asılı bulundu - Son Dakika
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Çatı katı çıkış boşluğunda asılı bulundu

07.05.2022 10:00
Çatı katı çıkış boşluğunda asılı bulundu

Samsun'da bir kişi evinin 3. katındaki çatı çıkış boşluğunda asılı halde ölü bulundu.

Samsun'da bir kişi evinin 3. katındaki çatı çıkış boşluğunda asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde akşam saat 22.00 sıralarında ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin O. (60) yakınları tarafından evinin 3. katındaki çatı çıkış boşluğunda asılı halde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Hüseyin O.'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Tekkeköy, Samsun, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatı katı çıkış boşluğunda asılı bulundu - Son Dakika


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