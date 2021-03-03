Çatı katı seraya çevrilen dairede 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi(1)

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Avcılar'da düzenlenen operasyonda, çatı katı seraya çevrilen dairede piyasa değeri 1 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'nce Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katındaki daireye ihbar üzerine operasyon gerçekleştirdi. Polis ekipleri girdikleri çatı katının seraya çevrildiğini gördü. Operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan 88 kök marihuana ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.Operasyon yapılan diğer bir adreste ise, 2 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü: ----------------Çatı katından görüntü-88 kök marihuanadan görüntü-Düzenekten görüntü

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