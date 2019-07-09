Son Dakika Haberleri: Çatı katı yangını korkuttu
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Çatı katı yangını korkuttu

36 dakika önce

Kütahya'da 3 katlı evin çatı katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın korkuttu.

Çatı katı yangını korkuttu, System.String[]
Kütahya'da 3 katlı evin çatı katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi Gümüşeşik Sokak'ta Emine Ölçer'e ait 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede büyüyen alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, bitişik binalarda oturanlar yangının sıçrama ihtimaline karşı ikametlerinden dışarıya çıkartıldı.

Yangın, ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülürken, çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonucu yaklaşık 120 bin liralık maddi hasar oluştuğu belirtildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:56 Kaynak: İHA
Kütahya, 3. Sayfa
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