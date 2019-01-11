Son Dakika Haberleri: Çatı Katına Gizlenmiş Çuvalda 35 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Çatı Katına Gizlenmiş Çuvalda 35 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonla, çatı katına gizlenmiş 35 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.

Çatı Katına Gizlenmiş Çuvalda 35 Kilogram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonla, çatı katına gizlenmiş 35 kilo 320 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve oparasyon düzenledi. Operasyonda çatı katında narkotik köpeği 'Lisa' ile birlikte yapılan detaylı aramada çuval içerisine zulalanmış 35 kilo 320 gram eroin bulundu. Evde bulunan 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Narkotik Polisi'nin soruşturması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:32 Kaynak: DHA

Van Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Edremit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı Son Dakika! Erdoğan: Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız

Son Dakika! Televizyon Taksit Sayısı Artırıldı Ayakkabıdaki Yüzde 50 İndirim Oyunu, Uyanık Vatandaşın Dikkatinden Kaçmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 12:09:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatı Katına Gizlenmiş Çuvalda 35 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]