Çatı Katına Gizlenmiş Çuvalda 35 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
1 saat önce
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonla, çatı katına gizlenmiş 35 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Edremit ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonla, çatı katına gizlenmiş 35 kilo 320 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve oparasyon düzenledi. Operasyonda çatı katında narkotik köpeği 'Lisa' ile birlikte yapılan detaylı aramada çuval içerisine zulalanmış 35 kilo 320 gram eroin bulundu. Evde bulunan 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Narkotik Polisi'nin soruşturması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:32 Kaynak: DHA
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