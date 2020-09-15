Çatı katında atık malzemelerle yaptığı maketlerle hayran bırakıyor - Son Dakika

Çatı katında atık malzemelerle yaptığı maketlerle hayran bırakıyor
Çatı katında atık malzemelerle yaptığı maketlerle hayran bırakıyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Servet Aytekin isimli genç, evinin çatısında atık malzemelerle yaptığı araba maketleriyle görenleri hayran bırakıyor.
Çatı katında atık malzemelerle yaptığı maketlerle hayran bırakıyor
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Servet Aytekin isimli genç, evinin çatısında atık malzemelerle yaptığı araba maketleriyle görenleri hayran bırakıyor.
İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde ikamet eden Servet Aytekin, Irak'ta bir dönem çalıştıktan sonra pandemi nedeniyle yeniden Yüksekova ilçesine dönmek zorunda kaldı. Evinin çatı katını atölyeye çeviren Aytekin, çevrede topladığı malzemelerle tır ve kamyon gibi araçların maketini yapmaya başladı. 12 sen boyunca Irak'ta kaldığını ifade eden Servet Aytekin, "Bu işi çok merak ediyordum. Youtube gibi kanallarda izlemeye başladım. İlgimi çok çekti. Bende kendi imkanlarımla bu işe başladım. Korona virüsten dolayı Yüksekova'ya dönmek zorunda kaldık. Bende işi çok sevdiğim için bırakmak istemedim. İmkanlarım olmadığı için evimin çatı bölümünde maketlerime başladım. Yaptığım araçlar kesinlikle etrafta bulduğum atık malzemelerdendir. Eğer imkan olursa gerçeğini de yapacağım inşallah" dedi.
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