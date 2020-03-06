Çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

Çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu

7 saat önce

Eskişehir'de, 6 katlı binanın çatısında çıkan ve paniğe sebep olan yangıh, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu, System.String[]

Eskişehir'de, 6 katlı binanın çatısında çıkan ve paniğe sebep olan yangıh, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre; olay Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nda yaşandı. Dün akşam üstü saat 18.30 sıralarında bulvar üzerindeki bir apartmanın çatı katında, iddialara göre tahtaların tutuşmasıyla yangın meydana geldi. Dumanların pencereden yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ekipler, apartmanın çatısına çıkarak çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.


Öte yandan çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR

Üniversite Caddesi, Eskişehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:31 Kaynak: İHA
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