Çatı katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:24 Kaynak: İHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye mahallesi Park sokakta meydana gelen olayda, 2 katkı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa süre içerisinde yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Yangının sönmesiyle beraber çevredeki vatandaşlarda rahat bir nefes aldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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