Son Dakika Haberleri: Çatı katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çatı katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

1 saat önce

Hatay'da bir binanın çatı katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Çatı katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü, System.String[]

Hatay'da bir binanın çatı katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'nın Saraykent Mahallesi'nde bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa süre içerisinde yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Yangının sönmesiyle beraber çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.


Kiracı Serap R.'ye ait olan çatı katı dairesinde çıkan yangının ardından inceleme ve soruşturma başlatıldı. - HATAY

İtfaiye, Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zonguldak'ta yangın: 1 ölü
Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütün 'Kadı'sı gözaltına alındı Sayıştay'dan bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 16:54:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatı katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]