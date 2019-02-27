Çatı Katında İple Asılı Halde Ölü Bulundu
33 dakika önce
Samsun'da bir kişi evinin çatı katındaki çatı arasında iple asılı halde ölü bulundu.
Samsun
'da bir kişi evinin çatı katındaki çatı arasında iple asılı halde ölü bulundu.
Olay, Samsun'un Vezirköprü
ilçesinin Taşkale
Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Güler
(52) evinin çatı katındaki çatı arasında çamaşır ipi ile çatıdaki kalasa asılı olarak bulundu. Komşuların da yardımıyla asılı olduğu yerden indirilen Ali Güler'e müdahale eden 112 acil servis ekipleri, Güler'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:14 Kaynak: İHA
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