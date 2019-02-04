Son Dakika Haberleri: Çatı Katında Korkutan Yangın

Çatı Katında Korkutan Yangın

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, biri Suriyeli iki ailenin yaşadığı binanın çatı katı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Çatı Katında Korkutan Yangın, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, biri Suriyeli iki ailenin yaşadığı binanın çatı katı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alt kattaki dumandan etkilendikleri belirlenen 3 çocuğa sağlık ekipleri olay yerinde gereken müdahaleyi yaptı.

Karşıyaka Mahallesi, 2187 Sokak'taki Musa Aslan'a ait evin Suriyeli bir ailenin yaşadığı çatı katında, dün (Pazar) saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatı katını sardı. Alevleri fark eden komşuların durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çaba sonucunda yangını söndürdü. Alt kattaki evsahibi Musa Aslan'ın dumandan etkilenen yaşları 2 ile 6 arasında değişen 3 çocuğuna sağlık ekipleri tarafından olay yerinde gereken müdahale yapıldı. Çatı katında kiracı olarak yaşayan Suriyeli çiftin ise yangın sırasında evde olmadıkları belirlendi. Yangını haber alarak gelen Suriyeli çift, alevlerin arasından kurtarılabilen bir kaç parça eşyaları ile komşularının yanına sığındı. Soruşturma başlatan polis, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:36 Kaynak: DHA

Denizli, 3. Sayfa
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