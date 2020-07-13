Çatı katında kumar oynayan 11 kişiye 13 bin 500 TL para cezası - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince bir evin çatı katına yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 11 kişiye toplam 13 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.



Alınan bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahallede kumarhane haline getirilen bir çatı katını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynayan 11 kişiyi yakalandı. Polis ekiplerince 11 şüpheli hakkında kumar oynamak suçundan toplam 13 bin 500 TL para cezası kesilirken, 3 kişi hakkında da kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA