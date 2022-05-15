Çatı katında mangal yakıldı, binanın çatısı yandı - Son Dakika
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Çatı katında mangal yakıldı, binanın çatısı yandı

15.05.2022 22:44
Çatı katında mangal yakıldı, binanın çatısı yandı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 3 katlı evin çatı katında oturanların mangal yaptığı sırada yangın çıktı.

SAKARYA'nın Kara su ilçesinde, 3 katlı evin çatı katında oturanların mangal yaptığı sırada yangın çıktı. Binanın çatısı alev alev yandı.

Akşam saatlerinde, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İddiaya göre çatı katında oturan kiracıların terasta mangal yaptığı sırada kıvılcımlar çatıya sıçrayarak yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, daire sakinleri binayı tahliye etti. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle binaya yaklaşarak su tuttu. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı katı hasar görürken, soruşturma başlatıldı.


Çatı katında mangal yakıldı, binanın çatısı yandı
Çatı katında mangal yakıldı, binanın çatısı yandı
Çatı katında mangal yakıldı, binanın çatısı yandı
Çatı katında mangal yakıldı, binanın çatısı yandı
YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Doğu Karadeniz, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çatı katında mangal yakıldı, binanın çatısı yandı - Son Dakika


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