Çatı katında mangal yakıldı, binanın çatısı yandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Kara su ilçesinde, 3 katlı evin çatı katında oturanların mangal yaptığı sırada yangın çıktı. Binanın çatısı alev alev yandı.

Akşam saatlerinde, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İddiaya göre çatı katında oturan kiracıların terasta mangal yaptığı sırada kıvılcımlar çatıya sıçrayarak yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, daire sakinleri binayı tahliye etti. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle binaya yaklaşarak su tuttu. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı katı hasar görürken, soruşturma başlatıldı.