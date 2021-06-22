ÇATI KATINA SERA KURUP KENEVİR YETİŞTİRDİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evinin çatı katına sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen A.A., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki evinde A.A.'nın Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Evde arama yapan polis, çatı katına kurulmuş serada saksılara ekili halde 17 kek Hint keneviri, kenevir yetiştirmede kullanılan sıvı gübreler ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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