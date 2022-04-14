Çatı katında ürettiği amatör telsizleri ihraç ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çatı katında ürettiği amatör telsizleri ihraç ediyor

14.04.2022 11:39
Çatı katında ürettiği amatör telsizleri ihraç ediyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan İngiliz Hans Jacob Ahmad Summers, evinin çatı katında imal ettiği amatör telsizleri yurt dışına satıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan İngiliz Hans Jacob Ahmad Summers, evinin çatı katında imal ettiği amatör telsizleri yurt dışına satıyor.

İngiltere'de dünyaya gelen Summers (50) Londra'da bir bankanın bilgi işlem servisinde çalışırken Nilgün Summers ile evlendi. Bir süre de Japonya'da çalışan Summers, işten artakalan zamanında amatör telsizcilikle uğraşmayı sürdürdü. Telsiz yapmayı da geliştiren İngiliz Summers, bu ilgisinden hiç kopmadı.

Bankacılığı bırakan ve Türkiye'de yaşamaya karar veren Summers, eşinin karşı çıkmasına rağmen 2016'da Ortaca'nın turistik mahallesi Dalyan'a yerleşti. Çocukluğunun sevdası telsiz üretimine devam eden Summers, evinin çatı katını atölyeye çevirdi.

Dalyan'da işe aldığı 3 ev kadınına lehim yapmayı ve telsiz parçalarını birleştirmeyi öğreten Summers, her geçen gün üretimini artırdı. Summers, eşinin de desteğiyle ürettiği amatör telsizleri, 10'dan fazla ülkeye ihraç ediyor.

Summers, AA muhabirine, 5 yaşında aldığı elektronik bir hediyeyle hobisinin başladığını, çocukluğunda bozuk radyo televizyon parçalarını sökerek merakının arttığını anlattı.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ifade eden Summers, "Kendi evimden üretim yapmak, çalışmak çok güzel. Burada kadınlarla birlikte çalışıyorum. Onlara elektronik kitleri birleştirmeyi öğrettim ve onların da ekonomisine de katkı sağladı. Birlikte çalışıp birlikte kazanıyoruz." dedi.

Basit bir kablo ile 3 bin kilometre uzaktaki biriyle haberleşilebildiğini ifade eden Summers, Japonya, Amerika, Yeni Zelanda gibi ülkelerle internet, uydu bağlantısı ve sim kartsız konuşabildiğini kaydetti.

"Şu anda 10'dan fazla ülkeye satış yapıyoruz"

Ürettiği cihazların normalde maliyetinin çok yüksek olduğunu, dile getiren Summers, şunları söyledi:

"Bu, maddi durumu iyi olan insanların hobisi. Bizim ürettiğimiz cihazlar ise yüksek performanslı ve epey düşük fiyatlarla satışını yapıyoruz. Büyük firmaların ürünleriyle aynı kalitede olmasına rağmen uygun fiyatlarla satış yapıyoruz. Dünyadaki düşük bütçeli öğrenciler ya da bireylere bu hobiyi yapmaları için bir fırsat da sağlıyoruz. Ürünlerin yüzde 45'ini ABD'ye yüzde 45'ini Avrupa ülkelerine yüzde 10'unu da yeni Zelanda Avustralya gibi diğer ülkelere yolluyoruz. Şu anda 10'dan fazla ülkeye satış yapıyoruz. Türkiye'den de çok az kişi ürün siparişi veriyor. Türk alıcılarımıza da yüzde 25 indirim yapıyoruz."

Ürünlerine gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Summers, talebin kendisine ekstra enerji ve motivasyon verdiğini belitti.

Summers, "Burada, insanlar arkadaş canlısı. İngiltere'deki arkadaşlarımı ve müşterilerimi Türkiye'ye davet ediyorum. Türkiye çok güzel, herkes gelip görmeli." ifadelerini kullandı.

Summers'in eşi Nilgün Summers ise eşinin bankadaki işini bırakıp Türkiye'ye gelerek bu işi yapmasına ilk olarak karşı çıktığını anlattı.

Eşiyle anlaşıp Türkiye'ye taşındıklarını ve bu işi yapmaya başladıklarını belirten Summers, "Başta karşı çıktığım eşime destek olmaya başladım. Bütün idari işleri ben yapıyorum. Parça alınması ya da ihracat yapımıyla ilgileniyorum. Eşim işin teknik kısmıyla ilgilenirken diğer işleri ben yürütüyorum. Küçük bir aile şirketiyiz. İnşallah büyürüz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio: Barış için en çok çalışan ülke Türkiye İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio: Barış için en çok çalışan ülke Türkiye 'Türkiye arabuluculukta dünyaya öncülük yapıyor' 'Türkiye arabuluculukta dünyaya öncülük yapıyor'

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatı katında ürettiği amatör telsizleri ihraç ediyor - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Emre Kınay hakkında hapis talebi! Muhabire hakaret ettiği iddia edilmişti
11:30 Genç kıza cinsel istismarda bulunup, saçını kesmişlerdi! Bir de o anları kayda alan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı
11:28 Bahçeli'nin MHP'ye dönün dediği "mahallenin uşağı" İYİ Partili Koray Aydın mı?
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
11:18 Okula giden 10 yaşındaki çocuğa 8 köpek saldırdı! Vücudunda 30 ısırık, 80 dikiş var
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:46:17. #1.13#
SON DAKİKA: Çatı katında ürettiği amatör telsizleri ihraç ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement