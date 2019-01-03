Çatı Katında Uyuşturucu İçin Özel Düzenek Kurmuş
10 dakika önce
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, evinin çatı katında saksı içinde Hint keneviri yetiştiren Sefa S. gösaltına alındı.
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, evinin çatı katında saksı içinde Hint keneviri yetiştiren Sefa S. gösaltına alındı. 67 kök Hint keneviri saksılardan sökülerek, imha edildi.
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İhsaniye
Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Evin çatı katında uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek kurulduğu görüldü. Saksı içerisinde yetiştirilen 67 kök Hint keneviri de söküldü. Saksıda Hint keneviri yerleştiren Sefa S. gözaltına alındı. Hint kenevirleri de imha edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- Kocaeli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:19 Kaynak: DHA
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti
Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu
Son Dakika! Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi
Son Dakika! MHP, Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Etti