Çatı katında yangın sırasında patlama anı kamerada - Son Dakika
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Çatı katında yangın sırasında patlama anı kamerada

25.01.2021 23:48
Çatı katında yangın sırasında patlama anı kamerada

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, bitişikteki diğer binaya sıçramadan söndürülürken, ekiplerin alevlere müdahalesi sırasında meydana gelen patlama anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Kemaliye Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalede ettiği yangında, çatı katındaki dairede mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin, alevlere müdahalesi sırasında, kaynağı henüz belirlenemeyen patlama meydana geldi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle bitişikteki diğer binaya sıçramadan söndürülürken, yanan daire içinde hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Ekiplerin, yangına müdahalesi sırasında meydana gelen patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alevlerin yükseldiği dairede aniden büyük gürültüyle patlama meydana geldiği, görüntüyü çeken kişinin ise besmele çektiği duyuluyor.

Çatı katında yangın sırasında patlama anı kamerada
Çatı katında yangın sırasında patlama anı kamerada
Çatı katında yangın sırasında patlama anı kamerada
Çatı katında yangın sırasında patlama anı kamerada
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Kaynak: DHA

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