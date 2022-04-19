Son dakika... Evin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu - Son Dakika
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Son dakika... Evin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

19.04.2022 21:39

Edinilen son dakika haberine göre Evin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu Zonguldak'ta iki katlı müstakil bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Evin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta iki katlı müstakil bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Zeynel Kutsal'a ait 2 katlı müstakil bir evin çatı katında nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanı fark eden mahallesi sakinleri durumu 112 sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Şans eseri yangında can kaybı olmazken evde kullanılmaz hale geldi.

Son dakika... Evin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu
Son dakika... Evin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu
Son dakika... Evin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu
Son dakika... Evin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu
Son dakika... Evin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu
Son dakika... Evin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu
Son dakika... Evin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu
Son dakika... Evin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu
Son dakika... Evin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

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Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi Muğla'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü Muğla'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Evin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu - Son Dakika


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