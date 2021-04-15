ÇATI KATINDAKİ ÇANTADA 2 KİLO UYUŞTURUCUYU 'LARİSSA' BULDU - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir evin çatı katında narkotik köpeği 'Larissa' ile yapılan aramada, çantanın içinde 2 kilo bonzai ele geçirilirken, 2 kişi de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde narkotik köpeği 'Larissa' ile arama yaptı. Yapılan detaylı aramada evin çatı katındaki çantanın içinde 2 kilo bonzai ile hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan A.Ş ve N.V. gözaltına alınırken, polis firari şüpheli M.V.'yi yakalamak için çalışma başlattı.