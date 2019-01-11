Son Dakika Haberleri: Çatı Katındaki Çuvalda 35 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Çatı Katındaki Çuvalda 35 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

10 dakika önce

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda çatı katına gizlenmiş 35 kilo 320 gram eroin ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çatı Katındaki Çuvalda 35 Kilogram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda çatı katına gizlenmiş 35 kilo 320 gram eroin ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve oparasyon düzenledi. Operasyonda çatı katında narkotik köpeği 'Lisa' ile birlikte yapılan detaylı aramada çuval içerisine zulalanmış 35 kilo 320 gram eroin bulundu. Evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ile ilgili soruşturma sürüyor. 

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:59 Kaynak: DHA

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