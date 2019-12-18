Çatı katındaki odasında çıkan yangında öldü - Son Dakika
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Çatı katındaki odasında çıkan yangında öldü

6 saat önce

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, 2 çocuk babası Aziz Kaplan (75), yaşamını sürdürdüğü bir iş yerinin çatı katındaki odada çıkan yangında hayatını kaybetti.

Çatı katındaki odasında çıkan yangında öldü, System.String[]

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, 2 çocuk babası Aziz Kaplan (75), yaşamını sürdürdüğü bir iş yerinin çatı katındaki odada çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yalvaç ilçesi Eski Sanayi Mahallesi Sanayi Sokak'ta, Aziz Kaplan'ın yalnız yaşadığı bir iş yerinin çatı katındaki odada sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Saat 04.00 sıralarında bir fırıncı dumanı fark edip, itfaiyeye haber verdi. Hemen olay yerine gelip, alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışması için içeri girildiğnde ise Aziz Kaplan'ın yanmış cesedi bulundu.

ELEKTRONİK CİHAZDAN ŞÜPHE EDİLİYOR

Kaplan'ın odayı ısıtmak için kullandığı kuzine sobanın yanında tamamen yanmış halde elektronik bir cihaz bulundu. Yangının, küle döndüğü için ne amaçla kullanıldığı belirlenemeyen elektronik cihazın ısınması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı araştırma başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI OTELE YERLEŞTİRMİŞ

Eşini kaybeden ve çocukları da başka illerde yaşayan Aziz Kaplan'ın yıllardır hayırsever vatandaşların kapı taktırıp oda haline getirdiği çatı katında kaldığı öğrenildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan yardımlarla geçimini sağlayan Kaplan'ı, Yalvaç Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü'nün, Zabıta Müdürü Hacı Yakup Hisarardınlı'ya talimat vererek, otele yerleştirdiği ancak yaşlı adamın kısa süre sonra kaldığı yere döndüğü belirtildi.


Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:20 Kaynak: DHA
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