Çatı katından atılan üçlü koltuk, elektrik teline takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatı katından atılan üçlü koltuk, elektrik teline takıldı - Son Dakika

Çatı katından atılan üçlü koltuk, elektrik teline takıldı

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde üç katlı binanın çatı katından atılan üçlü koltuğun elektrik tellerine takılması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Aydın'ın Söke ilçesinde üç katlı binanın çatı katından atılan üçlü koltuğun elektrik tellerine takılması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Konak Mahallesi Bahçe Sokaktaki üç katlı binada oturan bir kişi, kullanmadığı üçlü koltuğu hurdacıya sattı. Hurdacının koltuğu satın aldıktan sonra merdivenden indirmeyerek çatıdan sokağa atma denemesi ise renkli bir görüntüyle sonuçlandı.

Binanın önündeki elektrik teline takılan üçlü koltuk görenleri şaşırttı.

AYDEM elektrik arıza ekiplerinin müdahale ettiği olayda, bölgeye elektrik akışı bir süre kesildi ve koltuk kontrollü şekilde sokağa düşürüldü.

Mahallelinin tepkisi nedeniyle hurdacı, koltuğu almadan olay yerinden uzaklaştı.

Çatı katından atılan üçlü koltuk, elektrik teline takıldı

Aydın, Bahçe, Konak, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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