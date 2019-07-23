Son Dakika Haberleri: Çatı oluğuna sıkışan yaralı kuşu itfaiye kurtardı
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Çatı oluğuna sıkışan yaralı kuşu itfaiye kurtardı

59 dakika önce

Kütahya'da bir kurumun çatısındaki oluklara sıkışan kuş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çatı oluğuna sıkışan yaralı kuşu itfaiye kurtardı, System.String[]
Kütahya'da bir kurumun çatısındaki oluklara sıkışan kuş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kütahya Meteoroloji İl Müdürlüğünün çatısında sürekli kuş sesi duyan müdürlük çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Müdürlüğe gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekibi, çatı oluğunda sıkışmış kuşu çıkarmayı başardı. Ayağına ip dolanan ve ayağından yaralanan kuş, itfaiye ekiplerince tedavi edilmek üzere Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevine götürüldü.
Kurum müdürü Zihni Kale, "Çatıdan gelen kuş seslerini duyarak olukların arasına bir kuşun sıkıştığını fark ettik. Bunun üzerine itfaiyeye haber verdik. Onlar da sağ olsunlar gelip kurtardılar." dedi.
Kütahya Belediyesi, Kütahya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:01 Kaynak: AA
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