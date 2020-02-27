Çatı parça parça uçtu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çatı parça parça uçtu - Son Dakika

Çatı parça parça uçtu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde şiddetli rüzgar, bir çatının eternitlerinin uçmasına sebep oldu.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde şiddetli rüzgar, bir çatının eternitlerinin uçmasına sebep oldu. Yol trafiğe kapandı.


Olay, Muratlı'nın Erol Okyay Caddesi üzerinde meydana geldi. 5 katlı apartmanın çatısından uçan eternitler, karşı apartmanın 3. katının camına isabet etti. Şiddetli bir gürültüyle cam patlarken, eternitler yere düşerken yol üzerinde park halindeki 59 HE 804 plakalı otomobile de hafif zarar verdi. Şans eseri caddeden geçen kimse bulunmazken, esnaflar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri yoldaki çatı parçaları ve cam kırıklarını temizlerken, yolda güvenlik önlemleri alınarak; tedbiren trafiğe kapatıldı.


Teyakkuza geçen yetkililer ise, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:42 Kaynak: İHA
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