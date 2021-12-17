Çatı tamiratı yaparken yaralanan kişiyi itfaiye aşağı indirdi - Son Dakika

Milas ilçesinde tamirat için çıktığı çatıda kafasını kiremitlere çarparak yaralanan kişi, itfaiye ekibince aşağı indirildikten sonra hastaneye kaldırıldı.
Ali Yorulmaz (62), Haciilyas Mahallesi Hurmali Sokak'taki evin çatısına tamir için çıktı. Dengesini kaybeden Yorulmaz, kiremitlere başını çarparak yaralandı.
İhbar üzerine sokağa itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerince sedyeyle aşağı indirilen Yorulmaz, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Yorulmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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