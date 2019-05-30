Çatı üstü güneş santrali için fatura öder gibi "leasing"
43 dakika önce
Güneş enerjisinde hayata geçirilen son yönetmelik değişiklikleriyle birlikte, işletme sahipleri ilk 5 yıl elektrik faturası gibi leasing taksiti ödeyerek çatılarına güneş enerjisi santrali kurabilecek, sonrasında ise elektriğini ücretsiz üretebilecek.
Güneş enerjisinde hayata geçirilen son yönetmelik değişiklikleriyle birlikte, işletme sahipleri ilk 5 yıl elektrik faturası gibi leasing taksiti ödeyerek çatılarına güneş enerjisi santrali kurabilecek, sonrasında ise elektriğini ücretsiz üretebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:38
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