Çatı üstü güneş santrali için fatura öder gibi "leasing"

Güneş enerjisinde hayata geçirilen son yönetmelik değişiklikleriyle birlikte, işletme sahipleri ilk 5 yıl elektrik faturası gibi leasing taksiti ödeyerek çatılarına güneş enerjisi santrali kurabilecek, sonrasında ise elektriğini ücretsiz üretebilecek.

Haber Yayın Tarihi :

Motorine indirim geldi ancak pompaya yansımayacak

Şenol Güneş: Fransa'yı yenmek için her şeyi yapacağız