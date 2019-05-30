Son Dakika Haberleri: Çatı üstü güneş santrali için fatura öder gibi "leasing"
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Çatı üstü güneş santrali için fatura öder gibi "leasing"

43 dakika önce

Güneş enerjisinde hayata geçirilen son yönetmelik değişiklikleriyle birlikte, işletme sahipleri ilk 5 yıl elektrik faturası gibi leasing taksiti ödeyerek çatılarına güneş enerjisi santrali kurabilecek, sonrasında ise elektriğini ücretsiz üretebilecek.

Çatı üstü güneş santrali için fatura öder gibi
Güneş enerjisinde hayata geçirilen son yönetmelik değişiklikleriyle birlikte, işletme sahipleri ilk 5 yıl elektrik faturası gibi leasing taksiti ödeyerek çatılarına güneş enerjisi santrali kurabilecek, sonrasında ise elektriğini ücretsiz üretebilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:38 
Ekonomi
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