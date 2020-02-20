Çatı üstü güneş santralinde hedef 1000 megavat

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, güneş enerjisi kurulumunda maliyetlerin en düşük seviyelere gerilediğini belirterek, "Çağrı mektuplarının hızlı değerlendirilmesi ve finans baharının ülkemizde devam etmesine bağlı olarak bu yıl 1000 megavat çatı üstü güneş paneli kurulumu olabilir." dedi.

Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin öz sermayeyle kurulumunu gerçekleştirdiği çatı tipi güneş santrallerinin mevcut durumda 5 yılda kendini amorti edebileceğini söyledi.

Güneş enerjisinde bir yatırımcının geçmişte 5 milyon dolar yatırım yaparken bugün bu seviyenin 500-600 milyon dolara kadar çıktığını ifade eden Demirdağ, "Güneşte maliyetler tarihi dip seviyelere indi. Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi eğer devam etmezse ve Çin'de büyük bir sıkıntı oluşmazsa, çatı maliyetleri daha da düşecek. Bu da Türkiye'de bankaların uzun vadeli kredi vermesini gündeme getirecek. Kredi desteğiyle güneş projelerinin yapılabilirliği kabul gördü. Çağrı mektuplarının hızlı değerlendirilmesi ve finans baharının ülkemizde devam etmesine bağlı olarak bu yıl 1000 megavat çatı üstü güneş paneli kurulumu olabilir." ifadelerini kullandı.

Güneş, elektrikli araçlarla ortaya çıkacak enerji ihtiyacına katkı sağlayacak

Demirdağ, Türkiye'de elektrikli araç sayısının artmasıyla yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde de artış olacağını belirtti.

Elektrikli araçların, "geleceğin dengeleme santralleri" ya da bir başka ifadeyle "emre amade santralleri" olabileceğini vurgulayan Demirdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar, araçlarını çoğunlukla işe gelip gitmek için kullanıyor. Dolayısıyla çalışma alanlarına, fabrikalara, ev tipine ya da dağınık elektrik ağının olduğu yerleşim yerlerinde şarj istasyonu kurmak, enerjisini güneşten almak inanılmaz avantajlı. Elektrik araçların hepsi, zamanla birer elektrik santrali haline gelecek. Bir taraftan üretecek, diğer taraftan da tüketici haline gelecek. Elektrikli araç sahiplerinden, bataryalarının yönetim hakkı istenecek, karşılığında para ödenebilecek. Çünkü, elektrik fiyatları düşük olduğu zamanlarda o bataryalar elektriği depolayacak, elektriğin olmadığı saatlerde de o elektriği satacak. Bununla ilgili çok farklı düzenlemelerin geleceğini çok farklı bir dünyanın kapısının aralandığını söyleyebiliriz."

Demirdağ, Türkiye'de elektrikli araçlarda mevcut durumda 60 kilovat olan kapasitesinin gelecekte 100 kilovata kadar çıkabileceğini söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon elektrikli araç düşünüldüğünde, 100 bin megavat kapasiteye ihtiyaç duyulacağını ifade eden Demirdağ, "100 bin megavat bugün Türkiye'nin anlık üretemediği bir elektrik kapasitesi. Bu araçların hepsi aynı anda şarj edilse, sistem çöker. Bu durumda, elektrik altyapısında, akıllı bir yönetim sistemi olacak. Güneş enerjisi, akıllı enerji sistemleri, bunları en iyi destekleyebilecek enerji kaynakları." diye konuştu.